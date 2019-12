Chaos in Premetrostation Astrid met nieuwe regeling De Lijn

Vanochtend was het één grote chaos in premetrostation Astrid in Antwerpen. Sinds gisteren zijn een aantal tramlijnen gewijzigd en dat leidt vandaag, zoals verwacht, tot veel ellende.

Vandaag is de eerste werkdag waarop de nieuwe dienstregeling van De Lijn in voege is. De actiecomités TreinTramBus en Openbaar Vervoer nu hadden al op voorhand gemeld dat de ingrepen niet gelukkig zouden zijn en dat blijkt vandaag. Vooral in Premetro Astrid loopt het fout. Pendelaars die van Deurne Zuid komen met tram 8 moeten nu overstappen om richting Zuid te gaan. De meest voor-de-hand-liggende oplossing is tramlijn 10 die een klein stukje over dezelfde route rijdt. Maar die trams zitten op de spitsuren al overvol. Het inkorten van lijn 8 is dus - zoals verwacht - een groot probleem.