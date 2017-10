Taxichauffeur die Didier Bartholomeus op verlaten plek achterliet, niet vervolgd voor onopzettelijke doding

De raadkamer in Antwerpen heeft Saddam E.A. uit Merksem naar de correctionele rechtbank verwezen voor de ‘bedrieglijke verberging’ van de portefeuille van de verdronken Didier Bartholomeus uit Schilde.

Voor de onopzettelijke doding van de twintiger werd hij buiten vervolging gesteld. Didier Bartholomeus had in de nacht van 25 op 26 september 2016 zijn verjaardag gevierd in discotheek The Villa op het Eilandje. Hij had na afloop voor 20 euro een illegale taxi genomen. Bestuurder Saddam E.A. had hem echter bij de Brug van den Azijn in Merksem uit zijn wagen gezet, omdat Didier zich lastig zou gedragen hebben. De Schildenaar verdween daarna spoorloos.

Saddam E.A. bracht de volgende dag zijn gsm naar de politie en zei dat Didier het toestel in zijn wagen was vergeten. Hij had ook zijn portefeuille achtergelaten, maar die had Saddam E.A. de avond voordien al weggegooid. Het lichaam van Didier werd enkele dagen later uit het Dokske in Merksem gehaald. De verklaring van Saddam E.A. werd nagetrokken, maar uit niets bleek dat de taxichauffeur iets met de dood van Didier te maken had.

"Het parket vorderde daarom alleen maar de verwijzing naar de rechtbank voor het bedrieglijk verbergen van de portefeuille en wij hebben ons daar ook niet tegen verzet", zegt zijn advocaat Kris Luyckx. De moeder van Didier, die zich burgerlijke partij heeft gesteld, vond dat Saddam E.A. zich ook zou moeten verantwoorden voor de onopzettelijk doding van haar zoon door een gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid. Hij had Didier namelijk op een afgelegen en gevaarlijke plek uit zijn auto gezet. De raadkamer volgde echter de visie van het parket en de verdediging en stelde Saddam E.A. buiten vervolging voor onopzettelijke doding. Hij zal wel voor de rechtbank moeten verschijnen voor de bedrieglijke verberging van de portefeuille. Daar staat maximum twee jaar cel op en 3.000 euro boete.