Chauffeur lichtgewond nadat SUV op zijn dak belandde

Op de E313 in de richting van Antwerpen is vannachte een SUV op zijn dak beland. De bestuurder geraakte lichtgewond.

De bestuurder van de wagen raakte rond 2.45 u ter hoogte van de brug over de Nete in Pulle (Zandhoven) de zijkant van de brug, waardoor de wagen in de lucht werd gekatapulteerd. De SUV draaide enkele keren rond zijn as waarna het op zijn dak terecht kwam. De brandweer bevrijdde de lichtgewonde bestuurder uit zijn voertuig, waarna de man naar het ziekenhuis werd gevoerd. De E313 was tijdelijk afgesloten vor verkeer.