Chauffeur onder invloed probeert politie te misleiden

Het fietsteam van de Antwerpse politie zag dinsdag een autobestuurder een fietser inhalen in de Rotterdamstraat wat een fietsstraat is. De twee inspecteurs deden de wagen stoppen voor een controle. De politie zag al meteen dat de bestuurder zijn veiligheidsgordel niet om had. Ze vermoedden ook dat de bestuurder onder invloed van drugs reed. Maar liefst vier keer probeerde hij de politie met de test om de tuin te leiden door hem niet te bevochtigen. Nog een laatste keer probeerde hij het met zijn speekseltest in een blikje frisdrank te bevochtigen om de test te doen mislukken. Uiteindelijk slaagde de politie er toch in een juiste test af te nemen.

De bestuurder van 23 jaar testte positief op drugs. Zijn rijbewijs is meteen ingetrokken voor 15 dagen. Alles op een rij gezet, stelde de politie een proces-verbaal op voor de inbreuk op de gordeldracht, het inhalen in een fietsersstraat, drugs in het verkeer en het hinderen van vaststellingen door de politie.