Chauffeur onder invloed van drugs rijdt in op politiewagen

En man onder invloed van drugs is gisteren ingereden op een politievoertuig op de Ring richting Nederland.

De achtervolging startte op de A12 toen een chauffeur er vandoor ging bij een controle. Hij gaf de agenten een middelvinger en vluchtte richting ring. Aan de afrit Sportpaleis reed de bestuurder in op een politievoertuig. Daar werd de man ingerekend. Hij was onder invloed van drugs en verzette zich hevig tegen zijn arrestatie. In de wagen werden ook nog drugs gevonden. De 22-jarige wordt vandaag voorgeleid.

(bron en foto GvA)