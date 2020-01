Chauffeur rijdt vitrine Desco aan diggelen en pleegt vluchtmisdrijf

Gisteravond is een wagen in de vitrine gereden van de sanitairwinkel Desco in Wijnegem. De chauffeur pleegde vluchtmisdrijf.

Het is onduidelijk hoe het voorval is kunnen gebeuren. Een Opel Corsa ramde de etalageraam en verdween meteen richting Deurne. Die wagen werd in de Eugeen Fahylaan in de buurt van de Bosuil teruggevonden. Van de inzittenden ontbreekt voorlopig elk spoor. De politie onderzoekt de zaak.

(foto GvA - BFM)