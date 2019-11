Chauffeur straddle carrier aangehouden in cocaïne onderzoek

De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen heeft gisterennamiddag een 39-jarige havenarbeider uit Antwerpen gearresteerd in het kader van een gerechtelijk onderzoek. Hij is vandaag aangehouden door de onderzoeksrechter.

De verdachte werkt als straddle carrier chauffeur en zou betrokken zijn bij het verplaatsen van containers die vanuit het Zuid-Amerikaanse Ecuador toekomen op kaai 1742. Dat is belangrijk voor de zogenaamde switch-methode, waarbij partijen cocaïne dan overgeladen worden van een Zuid-Amerikaanse naar een Europese container.

In het onderzoek werd op 20 september een partij van 1252 kilo cocaïne gevonden in een deklading bananenpulp. FGP arresteerde de 39-jarige havenarbeider donderdagnamiddag op zijn werk in de haven en voerde twee huiszoekingen uit in het Antwerpse. Na zijn verhoor door de politie wordt de verdachte vandaag aangehouden door de onderzoeksrechter voor mededaderschap aan invoer en handel van verdovende middelen en deelname aan een criminele organisatie.

Het parket van Antwerpen en van Oost-Vlaanderen en FGP Antwerpen willen de samenwerking met de havenautoriteiten en terminaluitbaters in deze dossiers benadrukken. Mensen die anoniem informatie willen delen over gelijkaardige feiten kunnen dat doen op: www.Onzehavendrugsvrij.be.