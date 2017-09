Chauffeur van grijpkraan raakt gewond

De chauffeur van een grijpkraan is vanochtend in Kapellen gewond geraakt toen z'n machine omver viel. Het ongeval gebeurde op het moment dat de chauffeur de tientonner op een trailer wilde rijden aan de Heidestraat-Noord. Maar dat ging dus mis en de kraan kwam op haar zijkant terecht. De chauffeur werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De straat bleef meer dan drie uur afgesloten. Drie andere kranen trokken de machine weer recht. Omdat er brandstof lekte, moest de brandweer de weg nog schoonmaken. Het fietspad wordt in de loop van de dag hersteld, want ook dat raakte beschadigd.