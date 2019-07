De torenblokken aan het Kielpark moeten helemaal worden afgebroken. Het beton is in te slechte staat om ze te renoveren. Sinds een jaar ligt de bouwwerf aan de eerste toren stil, omwille van stabiliteitsproblemen. In de plaats komen er moderne en klimaatneutrale sociale appartementen in nieuwe torengebouwen, in de stijl van de oude torens.