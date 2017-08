Chauffeurs De Lijn moeten geen vreemde talen spreken en niet meer kunnen rekenen

Er geraken te weinig kandidaten door de proeven voor bus- en tramchauffeur. Daarom werden de selectieprocedures aangepast. Chauffeurs moeten niet meer kunnen rekenen of vreemde talen spreken. En zwaarlijvigheid is geen bezwaar meer.

Bij eerdere selecties voor de job van bus- of tramchauffeur zijn slechts 4 op de 134 kandidaten geslaagd. Dat heeft Vlaams Parlementslid Annick De Ridder opgemerkt. In een reactie daarop zei Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts dat de selectieprocedure is aangepast. Rekenen en meerdere talen spreken is niet meer nodig. Wie vroeger een bril droeg of zwaarlijvig was, kwam ook niet in aanmerking. Dat werd nu ook geschrapt.