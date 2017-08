Chauffeurs De Lijn slaken noodkreet

Bij de start van het nieuws schooljaar morgen roept het ACV op om meer begrip te hebben voor de chauffeurs van De Lijn. "Werk u niet op hen uit, maar spreek je lokale politicus aan", vraagt de afdeling 'Openbare Diensten' van het ACV.

Naast de knip van de Leien in Antwerpen waar het verkeer onder gebukt gaat, zijn er op tal van andere plaatsen in de provincie wegenwerken bezig of gepland. Wegenwerken hebben meestal omleidingen tot gevolg door straten die niet altijd zwaar verkeer kunnen verwerken. Bovendien leidt dit tot dusdanige vertragingen dat de buffertijden smelten als sneeuw voor de zon en dat daardoor buschauffeurs uren aan een stuk moeten blijven rijden zonder enig rustpunt.

Het openbaar busvervoer is niet onderworpen aan de Europese verordening rond de rij- en rusttijden. In tegenstelling tot de autocar of transportsector. Het komt er op neer dat in de rijschema’s van lijnbuschauffeurs geen rusttijden zijn voorzien. Wel buffertijden. Deze dienen eventuele vertragingen in voorgaande ritten op te vangen zodat een nieuwe rit tijdig kan worden gestart. Sinds de start van de besparingen in 2010 werd heel wat geknibbeld in de buffertijden of werden verschillende lijnen aan elkaar gekoppeld om grote buffertijden te vermijden en zo te besparen. In tijden van steeds groter wordende verkeersproblemen zijn voldoende grote buffertijden en realistische rijtijden echter een must om de vertragingen op te vangen. Bovendien zijn vandaag amper of geen rusttijden voorzien voor de chauffeur. Ook een buschauffeur moet even tot rust kunnen komen, naar toilet kunnen gaan als er al een voorhanden is, eten of drinken.

In Antwerpen Noord werd op lijn 640 de rijtijd ingekort terwijl er nog steeds een omleiding is die tot 10 minuten vertraging levert. Ook de lijnen 650 en 670 (naar Kapellen en Essen) hebben omleidingen met 15 minuten vertraging tot gevolg. Ook hier verdwijnen de buffers en doet de chauffeur bijna machinaal zijn werk.

De chauffeurs vragen begrip van de reiziger. Zij moeten in moeilijke omstandigheden werken. Niet alleen is er de verkeersdrukte die dag om dag groter wordt. De verschillende wegenwerken in de provincie waar het ministerie MOW en gemeentebesturen elkaar soms tegenwerken en waar De Lijn niet of nauwelijks als partner wordt gezien maken dat chauffeurs vaak uren aan een stuk achter het stuur zitten. "Geef hen de nodige ruimte en krediet. Als de bus te laat is, laat je frustratie dan niet op hem los. Hij is ook een slachtoffer." klinkt het bij het ACV.

ACV Openbare Diensten vraagt om de chauffeur te ontzien maar wel om de pijlen te richten op het lokale gemeentebestuur, spreek je lokale politicus aan. Zij zijn degenen die invloed kunnen uitoefenen op het verloop van de werken, op het instellen van omleidingen, op het plaatsen van tijdelijke verkeerslichten, op het verlichten van het ongemak voor de reizigers en hun buschauffeur. Klachten over de dienstverlening stuur je naar De Lijn zelf. Verder vraagt ACV Openbare Diensten dat De Lijn in dialoog blijft gaan met de werknemersafgevaardigden bij De Lijn en bij de pachters om te zoeken naar oplossingen en tot werkbaar werk te komen.