Ook in Limburg wordt Panamarenko herdacht. Studenten van de PXL-hogeschool brachten in Hasselt een ode aan de Antwerpse kunstenaar. Ze lieten een plastieken zuil van zo'n 50 meter lang de lucht in aan het standbeeld Batopillo, een kunstwerk van Panamarenko in Hasselt. Toevallige passanten hielpen een handje mee om de zuil in het rond te laten vliegen.