In het zaalvoetbal is FT Antwerpen niet verder gekomen dan een 3-3 gelijkspel tegen Roselies, nochtans een ploeg uit de kelder van het klassement.Ahmed Sababti maakt er wel met een heerlijke knal 1-0 van. Maar Roselies lijkt dit seizoen wel het zwarte beest van FTA. De bezoekers maken snel gelijk en komen in de tweede helft zelfs op voorsprong. Wat dan volgt is een belegering van het doel van de Henegouwers. Ettalaki hangt de bordjes weer in evenwicht. En Moussaoui zet de 3-2 op het bord. Buit binnen, denk je dan, maar zes minuten voor tijd komt Roselies toch weer gelijk. En dus eindigt de partij op 3-3.