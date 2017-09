Chef van Sõma Antwerpen strijdt om titel 'San Pellegrino Young Chef Benelux'

De regionale Beneluxfinale van de gastronomische wedstrijd San Pellegrino Young Chef vindt op 25 september plaats in Den Haag. Er zijn tien deelnemers en zeven ervan komen uit ons land. In de vijfkoppige jury zetelen ook twee Belgen, Peter Goossens van Hof van Cleve en David Martin van restaurant La Paix.

De jonge koks zijn tenminste 30 jaar oud en werken al op zijn minst één jaar als chef, sous-chef of chef de partie. Ze krijgen op de wedstrijddag welgeteld vijf uur de tijd om hun signatuurrecept te prepareren.

De zeven Belgische kandidaten zijn Erikson Ivanidi (sous-chef in restaurant Oak in Gent), Tomek Mroszczak (chef van De Ganzerik in Gent), Sebastian Sandor (chef in De Pastorale in Reet), Frederic Chastro (chef van Sõma in Antwerpen), Matteo Vannini (chef van Da Mimmo in Brussel), Antonio Malerba (sous-chef in Little Tokyo in Brussel) en Loucas Mengal (sous-chef in L’Éveil des Sens in Montigny-le-Tilleul).

De drie andere deelnemers zijn Nederlanders. Na de regionale finale in de Benelux vindt er nog een wereldfinale plaats in Milaan in juni van volgend jaar. De finalisten van die selectie worden eind december bekendgemaakt.