Chemie- en farmabedrijven zoeken nieuw bloed

De chemie- en farmabedrijven in Vlaanderen hebben momenteel 1.500 jobs in te vullen, dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Voor bijna 40 procent ervan komen ook pas afgestudeerden zonder werkervaring in aanmerking, zo bleek woensdag bij de voorstelling van de jobbarometer van sectorfederatie essenscia.

Het was al langer bekend dat de chemie- en farmasector in goeden doen is. Op Belgisch niveau bereikte de omzet vorig jaar een recordpeil van 65,8 miljard euro. De investeringen kwamen uit op 2,2 miljard euro, het hoogste niveau in tien jaar. De hoogconjunctuur uit zich ook in de jobcijfers. Zo konden er vorig jaar in totaal bijna 3.500 mensen aan de slag in de chemie- en farmabedrijven in Vlaanderen, duizend meer dan het jaar voordien.

Bij 144 sectorbedrijven in mei en juni blijkt dat er in Vlaanderen op dit moment 1.522 vacatures zijn. Het gaat om een forse stijging tegenover de voorbije jaren, toen er 800 (in 2017) en 550 (in 2016) vacatures waren. De hele sector is op zoek naar nieuwe mensen: 88 procent van de ondervraagde bedrijven werft aan. De meeste vacatures zijn er bij de grotere bedrijven.

'De chemie- en farmasector heeft heel wat boeiende jobs in de aanbieding, maar bedrijven krijgen sommige vacatures moeilijk ingevuld en smeken om talent', zegt Frank Beckx, de gedelegeerd bestuurder van essenscia Vlaanderen. Het is volgens hem hoopgevend dat meer jongens en meisjes voor een technische of wetenschappelijke studie kiezen, 'want hun kennis bepaalt de toekomst van de hoogtechnologische chemie- en farma-industrie in Vlaanderen'. De chemie- en farmabedrijven in Vlaanderen zijn goed voor ongeveer 60.000 directe jobs.

