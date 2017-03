Chemiebedrijf Lanxess investeert miljoenen in rubberchemicaliënfabriek

Chemiebedrijf Lanxess wil enkele miljoenen investeren in haar rubberchemicaliënfabriek in Kallo. Daarmee zou de productie op de site verankerd worden. Een definitieve beslissing volgt over enkele maanden.

Het Duitse chemieconcern Lanxess maakte donderdag bekend dat het zo’n 100 miljoen euro gaat investeren. Dat bedrag is in hoofdzaak bedoeld voor Duitse sites, al klinkt het dat er ook een ‘mid-single digit’ miljoenenbedrag in de site in Kallo wordt geïnvesteerd om de productie te verhogen.

"We maken er rubberchemicaliën, stoffen om de productie te verbeteren. Onze klanten, de bandenfabrikanten, zitten wereldwijd", zegt Philippe Van Wassenhove, woordvoerder in België. "De fabriek heeft het de laatste jaren niet gemakkelijk gehad met sterke concurrentie, maar doet het nu goed en de investering wordt nu bekeken."

Hoeveel capaciteit er zou bijkomen, is nog niet meteen duidelijk. Dat maakt volgens het bedrijf deel uit van een onderzoek, dat over enkele maanden uitsluitsel moet geven. De investering zou geen bijkomende jobs opleveren, maar zorgt er wel voor dat de bestaande jobs kunnen blijven, klinkt het nog.