U bent vandaag misschien ook een werf gaan bezoeken, want het is opnieuw openwervendag. In heel het land kon je meer dan 130 werven bezoeken, maar de spectaculairste vind je natuurlijk in Antwerpen. Wij gingen mee op bezoek: in de Antwerp Tower op de Leien, en bij bedrijventerrein Blue Gate langs de Scheldekaaien.