Chemische sector behoudt productie, maar bereidt ook eventuele shutdown voor

De productie in de chemische sector in ons land is vandaag nog volop aan de gang, maar tegelijkertijd bereiden verschillende bedrijven zich voor op een eventuele shutdown in de verdere loop van de coronacrisis.

'We nemen alle mogelijke maatregelen om dat te vermijden, want vaak gaat het om Seveso-bedrijven die je om veiligheidsredenen niet zomaar even stillegt', zegt Gert Verreth van sectorfederatie essenscia. Een rondvraag leert dat de prioriteit bij de chemische bedrijven enerzijds bij de gezondheid en veiligheid van het personeel ligt, en anderzijds bij het operationeel houden van de productie. Externe bezoekers worden grotendeels geweerd, meetings worden virtueel gehouden, oppervlakken in gemeenschappelijke ruimtes worden vaak gereinigd, de openingsuren van de bedrijfsrestaurants zijn verruimd voor meer spreiding, bij shiftwissels is er geen contact tussen de ploegen en sommige bedrijven hebben temperatuurcontroles ingevoerd.

Verder gelden de algemene hygiënische adviezen rond het coronavirus. Onder meer bij Lanxess wordt in verschillende vestigingen het eventueel stilleggen van de installaties wel voorbereid, moest dat nodig zijn omdat er een personeelstekort zou zijn of grondstoffen onvoldoende worden geleverd. 'Maar volledig stilleggen is niet evident', zegt Verreth. 'Het kan verschillende dagen duren en is een moeilijk proces. Bovendien creëren sommige bedrijven grondstoffen die andere bedrijven nodig hebben. Als er één schakel wegvalt, heeft dat meteen een impact op de hele keten.'Essenscia benadrukt ook het maatschappelijke belang van het operationeel blijven van de chemie- en farmasector. 'Het is een belangrijke pijler van de Belgische economie en van cruciaal belang voor de toelevering aan andere sectoren, bijvoorbeeld voor de productie van geneesmiddelen, hygiënische zepen en detergenten, waterzuivering, voedingsmiddelen, enzovoort', stelt Verreth. 'Chemie- en farmabedrijven zijn wel voorbereid op alle mogelijke scenario's, maar doen er alles aan om een mogelijke shutdown te vermijden.'

(archieffoto Pixabay)