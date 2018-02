China krijgt primeur tentoonstelling DIVA in Shanghai Natural History Museum

Van 7 februari tot 7 april organiseren DIVA en de Shanghai Diamond Exchange een unieke tentoonstelling in het Shanghai Natural History Museum. DIVA licht een tipje van haar sluier op voor het Chinese publiek. Internationale handel, baanbrekend vakmanschap en hedendaags creatief talent maken het Chinese publiek warm voor de opening van DIVA op 7 mei 2018. De tentoonstelling is de eerste realisatie van de culturele samenwerkingsovereenkomst tussen DIVA en de SDE.



Gouverneur Cathy Berx en de Belgische consul-generaal Paul Lambert knipten het iconische zilveren lintje door op 7 februari. Gouverneur Cathy Berx vertelt enthousiast: “De belangstelling van China voor het Vlaams cultureel erfgoed is groot. Onze rijke diamantgeschiedenis en vakmanschap zetten Antwerpen internationaal op de kaart.” Luk Lemmens, voorzitter van DIVA, voegt daar trots aan toe: “Het is ongelooflijk hoe we op korte tijd met DIVA niet enkel een nieuw museum met internationale allure in Antwerpen openen, maar onze internationale ambities ook meteen weten te verzilveren met dit samenwerkingsakkoord en deze prestigieuze tentoonstelling in Shanghai.” Partner ALLOVE steunt de preview en stelt twee juwelen tentoon waarin de ALLOVE diamanten met tien harten en pijlen zijn verwerkt.

De expositie start met een 16-tal foto’s van Antwerpen. De foto’s, gemaakt door Stany Dederen, geven in vogelvlucht een beeld van de stad. Een hedendaags luik toont een sculptuur van Jan Dries uit de provinciale collectie, een werk van Willy De Sauter en een sculptuur van Rob en Jaap Thalen: Frozen Morning Light. Dit werk waar 10 maanden aan gewerkt is, 28 kilo zilver en 300 diamanten bevat, is het sluitstuk van de expositie.

Een briljante samenwerking



De tentoonstelling is het eerste feit van de culturele samenwerkingsovereenkomst die DIVA sloot met de Shanghai Diamond Exchange op 4 september 2017. Beide organisaties delen kennis, vaardigheden en tentoonstellingen en stimuleren culturele uitwisseling. Een internationale award en nieuwe exposities worden de komende jaren uitgerold.





(bericht en foto : DIVA - provincie Antwerpen)