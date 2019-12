China vergroot greep op Europese havens

De Antwerpse hotels zitten zo goed als vol tijdens de kerstvakantie. Vooral op oudejaarsavond, dan is de bezetting bijna honderd procent. Op kerstavond is het dan weer iets rustiger, want dat vieren mensen liever thuis in de familiekring. De hele kerstperiode is gemiddeld zo'n 70% van de hotelkamers geboekt, en daar is de hotelsector erg tevreden mee.