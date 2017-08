Begin deze maand streek een Chinese filmploeg een tiental dagen neer in Antwerpen voor de opnames van de televisiereeks ‘Mr. Right’, één van de populairste series ooit in China. Een deel van die opnames vonden plaats in Stadsbrouwerij De Koninck. Gisteren vierden de crew én de acteurs er hun laatste draaidag, en uiteraard werd dat gevierd met bollekes De Koninck en Triple d’Anvers.

Sinds begin augustus verbleef een 70-koppige Chinese filmploeg in Antwerpen om er drie afleveringen op te nemen voor het tweede seizoen van de populaire serie ‘Mr. Right’. Het eerste seizoen over een tandarts die liefdesadvies geeft, lokte maar liefst 380 miljoen kijkers en is daarmee één van de meest bekeken series ooit in China. De afleveringen die ze in Antwerpen opnamen, zijn dan ook onbetaalbare reclame voor de stad. Ook Stadsbrouwerij De Koninck stond decor voor enkele opnames voor het tweede seizoen.

Sven Dekleermaeker, meesterbrouwer De Koninck: “We hebben heel veel De Koninck-lovers in Antwerpen en onze bieren worden in heel Vlaanderen gesmaakt. Sowieso krijgen we ook heel erg veel buitenlandse toeristen over de vloer in onze brouwerij, maar dat we de voorbije week een 70-tal Chinezen mochten ontvangen en dat onze bieren nu ook aandacht krijgen in China, maakt ons heel fier. De crew en de cast hebben trouwens niet enkel gefilmd in de brouwerij, maar ook geproefd van onze brouwsels. Triple d’Anvers bleek een schot in de roos en werd erg gesmaakt.”

De zomer van 2017 staat symbool voor tien jaar Duvel Moortgat in China. Vedett Extra White, Duvel en Liefmans zijn de meest populaire Duvel Moortgat bieren in China. Vedett Extra White zorgde er zelfs voor dat tarwebier een van snelst groeiende categorieën in de Chinese bierindustrie is.

Sean Harmon, General Manager van Duvel Moortgat China: “Bij Duvel China waren we natuurlijk heel erg enthousiast omwille van deze unieke opportuniteit om samen te werken met YiDa Media aan het tweede seizoen van de populaire televisieserie ‘Mr. Love’. Het is absoluut een unieke kans om Belgische bieren te tonen in China, aangezien de show honderden miljoenen kijkers trekt. Veel van onze Chinese collega’s zijn grote fan van de soap. We kijken er al naar uit om de Chinese topacteurs onze Duvel Moortgat bieren te zien drinken en kunnen niet wachten tot volgend jaar, wanneer het tweede seizoen op televisie verschijnt.”

Filmproducente Jia Yiqun woonde ooit twee jaar in Antwerpen als uitwisselingsstudente en vond het dan ook de ideale locatie voor het script dat op tafel lag. “De stad heeft een speciaal plekje in mijn hart. Geen plek in de wereld die zoveel passie en hartstocht uitstraalt. Chocolade, bier en diamant kunnen perfect symbool staan voor het zoete, bittere en eeuwige van liefde.” Bier en chocolade vond ze alvast genoeg op de Stadsbrouwerij, want ook Smaakmaker & Chocolatier Jitsk komt in beeld. Diamanten zijn er dan weer niet te vinden, maar wél liters en liters vloeibaar goud. “En ook al waren we hier om te werken, we konden uiteraard niet vertrekken zonder te proeven. Onze koffers zitten trouwens ook vol Triple d’Anvers en chocolade.”

foto's : © Jonas roosens