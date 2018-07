Chinese boom die ‘nooit bloeit’ doet het opnieuw

De warmte van de afgelopen maanden heeft alvast één positief effect: de zeldzame Chinese boom Emmenopterys henryi bloeit in Arboretum Kalmthout! Dit is een opmerkelijke gebeurtenis en alvast hét botanisch hoogtepunt voor het arboretum van dit jaar.

Het exemplaar in de arboretumtuin groeit er sinds het begin van de jaren 70 en is ondertussen Noord-Europees recordhouder in het aantal bloeiwaarnemingen. Het aantal bloeiwaarnemingen in Europa is heel erg beperkt en uitzonderlijk. In België staat de teller hiermee op 6 keer.



Speciaal om de bijzondere bloei van de Emmenopterys van dichtbij te kunnen bewonderen, laat Arboretum Kalmthout een tijdelijke stelling met 4 uitkijkplatformen bouwen. Het hoogste niveau bevindt zich op 8,5 meter boven de grond, of ruim 10 meter op ooghoogte. Je staat er letterlijk met je hoofd tussen de bloemen en je hebt er een mooi panoramisch uitzicht over de andere bomen in de arboretumtuin.

De mooiste boom van China



De Emmenopterys is familie van de koffie en komt uit het subtropische zuiden van China. De boom is zeldzaam en bedreigd in de natuur. Bloeiende Emmenopterys verspreiden een erg fijn en aangenaam parfum. In de Chinese bossen kan men de geur tot op een afstand van 15 kilometer waarnemen! De soort behoort daarmee tot de meest sterk ruikende bomen wereldwijd. In China, onder natuurlijke omstandigheden, kan de bloei tot negen maanden aanhouden. Geen wonder dat zijn ontdekker, Ernest Wilson, in 1907 de boom als “one of the most strikingly beautiful trees of Chinese forests” omschreef. Dankzij Wilsons reputatie werd aan dit ene zinnetje veel waarde gehecht en het bezorgde de soort een bijna mythische status. Het enthousiasme voor de Emmenopterys bij kwekers en verzamelaars sloeg gauw om in frustratie toen de jonge bomen niet wilden bloeien. Bij gebrek aan echte bloemen, moest men het in Europa met Wilsons beschrijving en één pentekening van een bloem doen.

(bericht en foto : Arboretum Kalmthout)