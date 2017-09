Chinezen bezoeken provincie Antwerpen

Vandaag verwelkomt het Antwerpse provinciebestuur enkele delegaties van de Chinese provincie Shaanxi. Zij zullen van 13 tot 16 september verschillende organisaties en bedrijven bezoeken die bezig zijn met afvalverwerking, duurzaam bouwen en landbouw.

De Chinese delegatie bestaat uit een cleantechdelegatie (schone energie) en een landbouwdelegatie. In beide delegaties zitten zowel afgevaardigden van de overheid als van bedrijven. Voor beide delegaties is een apart programma voorzien.

Partnerschap

De provincie Antwerpen heeft al 32 jaar een partnerschap met de provincie Shaanxi. Dit is ontstaan naar aanleiding van een investering van Janssen Pharmaceutica in die regio. De provincies Antwerpen en Shaanxi willen met hun samenwerking de beide economieën versterken en uitwisseling tussen bedrijven promoten. Vooral in minder evidente, belangrijke domeinen zoals landbouw en schone energie.

Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor Internationale Samenwerking: “In China zijn overheidscontacten nog altijd zeer belangrijk. Als provincie hebben we ginds een partner van hetzelfde niveau, hoewel Shaanxi met haar 206.000 km² 38 miljoen inwoners telt. Onze uitstekende contacten met Shaanxi staan ter beschikking van Antwerpse instellingen, zoals de Universiteit en de haven, en Vlaamse bedrijven. Het gaat niet om een éénmalige losstaande gebeurtenis, maar kadert in een langdurige samenwerking.”