Chiro kan toch verder doen dankzij golf van solidariteit

Het gezin waarvan de politie gistermiddag een kolos van een tijgerpython in beslag nam, zit in zak en as. Het dier had meer dan 20 jaar onderdak bij het gezin in een rijhuis op de Luchtbal en vormde een deel van de familie. Door een inbraakalarm in het huis kwam de politie de slang op het spoor en nam het gigantische beest mee. Of het gezin hun huisdier ooit zal terugzien, is twijfelachtig.