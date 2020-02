Chocoladeliefhebbers van over de hele wereld smelten voor Chocolate Nation

Eén jaar geleden opende het chocolademuseum Chocolate Nation haar deuren. Chocolate Nation blijkt met 132.500 bezoekers in het eerste jaar een echte publiekstrekker. Van heinde en verre reizen bezoekers speciaal voor het chocolademuseum naar Antwerpen. Het merendeel van de bezoekers komt van over de landsgrenzen. Duizenden lieten online een beoordeling achter. Het levert een lovenswaardig beoordelingsgemiddelde van 4,6 op 5 op.

Chocolate Nation verwelkomde in het eerste jaar 53 verschillende nationaliteiten; 32% van de bezoekers hebben de Belgische nationaliteit en 30% - niet geheel verrassend – de Nederlandse. De rest van de bezoekers komen uit alle werelddelen; van Nieuw-Zeeland tot Japan, van Peru tot Australië. Het belevingsmuseum wordt door velen als een bestemmingslocatie gezien; een groeiend aantal bezoekers geeft aan speciaal naar Antwerpen te komen om Chocolate Nation te bezoeken, blijkt uit de enquêtes die het museum dagelijks afneemt. Opvallend is dat naast de vele verschillende nationaliteiten ook de leeftijden heel uiteenlopend zijn. Het museum blijkt net als Belgische chocolade aantrekkelijk te zijn voor iedereen.

Hoge beoordeling: 4.6 op 5

Online is te zien dat bezoekers het museum dat geen regulier museum is, maar een waar belevingsmuseum, weten te waarderen. De veertien gethematiseerde ruimtes die de bezoekers 60 tot 90 minuten lang meenemen in het verhaal van onze Belgische chocolade kunnen rekenen op een hoge beoordeling. Chocolate Nation mag rekenen op minstens 1 review per dag op Tripadvisor, en staat steevast in de top 3 van de te bezoeken musea in Antwerpen. Met meer dan 1.000 beoordelingen op Google behaalt het museum een mooie 4,6/5. De interactieve transportzone, de reusachtige fantasiemachine die toont hoe Belgische chocolade gemaakt wordt en de smaakhemel waarin maar liefst 10 verschillende smaken chocolade kunnen worden geproefd zorgen voor lovende woorden.

1 jaar Chocolate Nation in cijfers

Twee jaar geleden was de plek, recht tegenover het Centraal station van Antwerpen nog een bouwput en 2,5 jaar geleden zwommen er nog vissen in het gebouw. Wat gebeurde er allemaal het afgelopen jaar. Eén jaar Chocolate Nation in cijfers: