Chocolate Nation dankt hulpverleners met chocolade

Chocolate Nation, het grootse Belgische chocolademuseum ter wereld, bedankt de hulpverleners van ziekenhuizen in Antwerpen met chocolade. Het museum heeft een grote chocoladeshop en sloot net als vele anderen vorige week haar deuren om verspreiding van het virus te helpen indammen. De paascollectie is nu – met een dikke dank je wel – naar de hulpverleners in de ziekenhuizen gebracht. “Chocolade geeft super power, is onze ervaring,” zegt marketing manager Catherine Stuyck van Chocolate Nation.

De chocolatiers van Chocolate Nation hebben de afgelopen weken hard gewerkt om de Paascollectie klaar te hebben voor verkoop in de winkel. Nu die zeker tot 4 april 2020 gesloten zal zijn, is besloten om een groot deel van de voorraad te schenken aan de hulpverleners van het Stuivenberg Ziekenhuis. “De moed en liefde waarmee vele hulpverleners wereldwijd in deze zware periode mensen die het het hardst nodig hebben verzorgen, is heldhaftig te noemen. Wij zenden hen chocolade met een dikke dank je wel. Het is een klein gebaar maar komt recht vanuit ons chocoladehart,” aldus Stuyck.