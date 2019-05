Chocolate Nation wint prestigieuze Gault&Millau prijs

Tijdens de vierde editie van de Gault&Millau Culinary Innovators awards in de Verbeke Foundation is de Gault&Millau Culinary Innovators Marketing Awards 2019 overhandigd aan belevingsmuseum Chocolate Nation. Het chocolademuseum opende slechts vier maanden geleden haar deuren in Antwerpen en valt nu al in de prijzen. “Chocolate Nation zet een iconisch Belgisch product op een bijzonder originele manier in de markt,” aldus de jury.

Mickelle Haest en Jeroen Jespers, bedenkers en managing partners van Chocolate Nation - het grootste Belgische chocolademuseum ter wereld - namen tijdens het feestelijke prijsuitreikingsevent de prestigieuze prijs in ontvangst. Volgens de jury zet Chocolate Nation een iconisch Belgisch product op een bijzonder originele manier in de markt. “Het was voor ons een enorme verrassing om vier maanden na de opening van belevingsmuseum Chocolate Nation in Antwerpen al in de prijzen te vallen.” Elk jaar worden dé winnaars van de Culinary Innovators Awards verkozen uit verschillende kandidaten. Het kan gaan om personen, bedrijven of instellingen met een innovatieve visie, concept, dienst of product die elk op hun manier een reële meerwaarde bieden aan de culinaire wereld.

Chocolate Nation bewijst: België heeft alles in huis om gastronomisch te scoren

Naast een belevingsmuseum heeft Chocolate Nation; een shop, eventruimtes, workshop-ateliers, een bean to bar waar vanaf de boon eigen chocolade wordt gemaakt en een design-restaurant. Volgens Gault&Millau bewijst prijswinnaar Chocolate Nation dat België alles in huis heeft om in de gastronomische sector te scoren, zowel op vlak van de organisatie van topevents als op product- en marketingvlak. De afgelopen vier maanden bezochten al ruim 40.000 bezoekers Chocolate Nation en kwam het museum in een recordtempo bovenaan op Tripadvisor te staan.