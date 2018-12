Chris De Burgh komt naar De Roma! De zanger van de tijdloze classic Lady In Red staat op 4 december 2019 in Antwerpen met zijn twee beste platen én een hoop andere hits. Tickets voor dit extra concert zijn vanaf 20 december om 14u te koop via www.deroma.be en bij Fnac.

Chris De Burgh die zijn twee allerbeste platen én al je andere favoriete nummers brengt: er is toch geen mooiere manier om het jaar af te sluiten? Tijdens de Classic Albums Tour duikt de Ierse songwriter in de twee platen die voor hem het meest betekend hebben. Into The Light (1986) is de plaat waarvan het meeste exemplaren verkocht werden. De tijdloze single “The Lady In Red” haalde de eerste plaats in de hitlijsten in maar liefst 47 landen en ging meer dan 8 miljoen keer over de toonbank. Het is vandaag nog steeds een van de meest gedraaide songs aller tijden.

Naast Into The Light brengt Chris De Burgh ook Moonfleet & Other Stories mee. Die plaat uit 2010 is een ware tour de force waarop De Burgh zijn uitzonderlijke talent als zanger, songwriter én arrangeur uitgebreid tentoon spreidt. Verder kan je natuurlijk ook classics verwachten uit de rest van het oeuvre. Denk aan Don’t Pay The Ferryman, Missing You, Spanish Train en zoveel meer. Tijdens zijn 45-jarige carrière bracht Chris De Burgh maar liefst 21 platen uit waarvan hij gezamenlijk meer dan 50 miljoen exemplaren verkocht. Een absolute topper op het Roma-podium!

(bericht en foto De Roma)