Dat er voor het tweede jaar op rij geen 1 mei-optocht is door de Antwerpse straten doet pijn aan het hart van echte socialisten. Zeker bij Borgerhoutenaar Fons Geeraerts, oud-vakbondsman en voormalig schepen. Hij is er 81 en loopt al van in zijn tienerjaren elke keer opnieuw mee in de stoet. Voor hem is het nu een feestdag in mineur.