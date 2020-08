Gezondheid Cijfers coronabesmettingen in Antwerpen blijven dalen

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus blijft verder dalen. In de week van 11 tot en met 17 augustus zijn gemiddeld 506 besmettingen per dag genoteerd in ons land, dat is 20 procent minder dan een week eerder. Maar er sterven helaas meer mensen aan de ziekte. In een week tijd zijn gemiddeld 10 mensen per dag overleden aan Covid-19. Een stijging van 86 procent dus. Meer mensen die besmet zijn met het virus moeten ook naar het ziekenhuis.