Gezondheid Cijfers voor Antwerpen zien er niet al te best uit

Tussen twee en acht oktober kwamen er in ons land gemiddeld 4154 nieuwe besmettingen bij per dag. Maar we weten ook dat vorige week het record van 6000 besmettingen op één dag tijd gesneuveld is. Het gaat dus pijlsnel de hoogte in. Gemiddeld overlijden er nu 16 mensen per dag. En gisteren alleen al werden 130 mensen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis.