'Cijfers zijn niet goed, maar kunnen tij nog keren'

De cijfers van de besmettingen met het coronavirus van de afgelopen dagen zijn niet goed, maar het is nog niet te laat om het tij te keren en een grote tweede golf te vermijden. Dat is de boodschap van het Nationaal Crisiscentrum op de eerste nieuwe dagelijkse persconferentie.

'De slogan 'kom uit uw kot maar doe niet te zot' blijft van toepassing, en dan vooral het tweede deel van die slogan', zegt Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum. 'De zogenaamde gouden regels blijven cruciaal.' 'Onze gezamenlijke inspanningen van de voorbije maanden hebben ervoor gezorgd dat we nu wat van de zomer kunnen genieten', zegt de woordvoerder. 'Maar het komt er nu op aan om ervoor te zorgen dat die inspanningen niet tevergeefs waren. De stijgende cijfers tonen aan dat het virus niet op vakantie is, dat het nog steeds gevaarlijk sluimert in onze samenleving. We kunnen er nu nog samen voor zorgen dat dit niet meer wordt dan een verkeersdrempel en geen nieuwe grote golf. Ons aller individueel gedrag bepaalt nog steeds de curve.'

'De stijging van het aantal besmettingen moet een wake-upcall zijn en ons de nodige motivatie geven om maatregelen te blijven naleven', gaat de woordvoerder van het Crisiscentrum verder. 'Het gaat niet alleen over uw eigen gezondheid maar ook die van uw naasten en dierbaren, en breder van de hele samenleving, de zwaksten op de eerste plaats.' Het crisiscentrum hamert daarom nogmaals op de zogenaamde gouden regels: regelmatig de handen wassen, sociale afstand houden, een mondmasker dragen als dat niet kan of waar het verplicht is, een sociale bubbel van maximum 15 personen. 'Dat beperkt het besmettingsgevaar en vergemakkelijkt de contacttracing', aldus nog de woordvoerder. 'Samenkomen in die bubbel doet u ook best buiten en met respect voor de sociale afstand. Al die maatregelen zijn evenveel branddeuren die de verspreiding van het virus kunnen tegengaan.'

