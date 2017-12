Cinema Rix krijgt make-over

De oorspronkelijke Cinema Rix dateert al uit de jaren ’40. Mensen kennen het prachtige gebouw als een van de parels van Deurne-Noord waar ze al sinds 1976 terecht kunnen voor films, maar ook voor kleinschalige optredens of stand-up comedy. Zo’n vijftien jaar geleden opende het huidige cultuurcentrum van Deurne in de Frans Messingstraat en werd Cinema Rix officieel een tweede locatie voor hun programmatie.

Make-over

Cinema Rix verdiende een make-over. Zowel infrastructureel als inhoudelijk. De bestaande ruimtes zoals de filmzaal, de cafetaria, de vergaderzalen en de polyvalente ruimte worden daarom opgefrist.

De make-over van Cinema Rix is een onderdeel van ‘Wijkwerking op Maat Deurne-Noord’. Met dit project zetten de stad en het district Deurne extra in op Deurne-Noord en wordt Cinema Rix een open huis voor en door de buurt.

Gezellige ontmoetingsplek

Het bestaande aanbod zoals films op woensdag, de cultuurcafés en pretloketten i.s.m. vzw Recht-Op en een heleboel andere culturele voorstellingen en activiteiten in Cinema Rix blijven bestaan. Maar het aanbod wordt nog uitgebreid. Cinema Rix wil vooral uitgroeien tot een open en laagdrempelig huis waar mensen steeds welkom zijn.

Op woensdag 24 januari zal ook Barix openen, een gloednieuwe bar die zich aan de straatkant van Cinema Rix bevindt. U kan er genieten van een hapje en drankje aan democratische prijzen terwijl u uw buren ontmoet. De oude foyer zal ook in een nieuw, fris kleedje gestoken worden en u kan er dan heerlijk relaxen in het Rixsalon, een oase van planten en licht. Cinema Rix krijgt ook een nieuwe hoofdingang, zodat alle bezoekers gemakkelijk hun weg vinden in het gebouw.

Cinema Rix wil inspireren en samen met de buurtbewoners bouwen aan een ontmoetingsplek van en voor de buurt. Het is een open huis waar buurtbewoners en families welkom zijn om te ontspannen, van cultuur te genieten of om zelf iets te creëren. Behalve een gezellige locatie voor bewoners, zal Cinema Rix ook een platform zijn voor organisaties uit de buurt zoals het Huis van het Kind, Buurtwerk Dinamo, Jes, Recht-Op, Buurtsport, scholen en socio-culturele verenigingen.Zij kunnen over de infrastructuur van Cinema Rix beschikken om activiteiten te organiseren. Er komt ook een bibpunt en een digipunt.

Aanspreekpunt

Chantal Boes zal het gezicht en het eerste aanspreekpunt van Cinema Rix zijn. Zij verdiende haar sporen als actrice, kindertheatermaakster en medeoprichter van ’t Werkhuys (Borgerhout), Kapitein Winokio en vzw Karton. Vanaf januari verwelkomt ze u, wie weet met uw frisse ideeën om ‘de parel van Deurne-Noord' nog harder te laten blinken.



Chantal is nog op zoek naar een enthousiaste vrijwilligersploeg. Wil u de handen uit de mouwen steken om samen te bouwen aan een warme ontmoetingsplek? Laat het dan zeker weten!

Opendeurdag

Op zaterdag 20 januari 2018 van 13 tot 23 uur opent de vernieuwde Cinema Rix de deuren. U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.

Meer info

Opendeurdag vernieuwde Cinema Rix

zaterdag 20/1 van 13 tot 23 uur

De Gryspeerstraat 86, 2100 Deurne

tel. 03 360 85 50

ccdeurne@stad.antwerpen.be

www.facebook.com/cinemarix

gratis

(bericht en afbeelding : Stad Antwerpen - district Deurne)