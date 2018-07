Cipiers terug aan het werk

Na drie weken staken, gaan de cipiers in de gevangenissen terug aan het werk. Nochtans is van een akkoord met justitieminister Koen Geens is nog lang geen sprake. Maar de vakbonden beseffen dat nog langer staken, onhoudbaar wordt.



Ze vonden bij de cipiers geen twee derde meerderheid om nog door te gaan met de staking. En dus gaan de bewakers vanavond vanaf 22 uur terug aan het werk. Politie nam drie weken lang de opdracht van de cipiers over in de gevangenissen. Gevangenen konden daardoor geen bezoek ontvangen, ook niet van hun advocaat. Ze kregen maar beperkt de mogelijkheid om te douchen of naar de wandeling te gaan. Eind augustus gaan de vakbonden en de justitieminister opnieuw rond de tafel zitten, tot dan worden alle acties opgeschort.