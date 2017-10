Nu vrijdag opent de nieuwe skipiste Aspen in Wilrijk, maar vandaag werd ze al duchtig in geskied. De cast van de Winterrevue hield er een wedstrijd om ter snelst afdalen. Het is al de derde winterrevue in zaal Elckerlyc van regisseur Stany Crets, die bovendien over een aardige portie skitalent blijkt te beschikken.