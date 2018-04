Cirque du Soleil komt naar Antwerpen

TORUK – The First Flight, geïnspireerd op de kaskraker AVATAR van regisseur James Cameron, zal van 14 tot en met 17 maart 2019 worden opgevoerd in Sportpaleis, Antwerpen. Deze voorstellingen maken deel uit van een internationale tournee.

De voorstelling is geïnspireerd op de film AVATAR van James Cameron en voert je mee naar de wereld van Pandora in een visueel verbluffend live decor. Daar word je ondergedompeld in een avontuurlijke reis doorheen een nieuwe wereld vol verbeelding, ontdekking en mogelijkheden. Met een verbazingwekkende versmelting van hypermoderne visuals, poppenspel en toneelkunst, en op de tonen van meeslepende filmische muziek, drukt Cirque du Soleil zijn unieke stempel op de fantasiewereld van James Cameron en maakt het de verbinding tussen twee verwante artistieke visies die tot de verbeelding spreken.

Deze indrukwekkende live-ervaring draagt eveneens de onmiskenbare stempel van regisseurs en beeldend kunstenaars Michel Lemieux en Victor Pilon. Het vormt een levendige ode aan de symbiose en harmonie waarin de Na’vi met hun omgeving samenleven en aan hun geloof in de onderlinge verbondenheid van alle levende dingen.

Het Verhaal wordt verteld door een “Na’vi storyteller” en bevolkt door onvergetelijke personages. De show brengt een fictief verhaal dat zich afspeelt duizenden jaren vóór de gebeurtenissen in de film AVATAR en voordat de mensen ooit voet hadden gezet op Pandora. Wanneer een natuurramp de heilige Boom der Zielen dreigt te vernietigen, besluiten Ralu en Entu, twee bijna volwassen Omatikaya jongens, onverschrokken om tot actie over te gaan. Nadat ze te weten komen dat Toruk hen kan helpen om de Boom der Zielen te redden, vertrekken ze samen met hun nieuwe vriend Tsyal op een missie hoog in de zwevende bergen op zoek naar de reusachtige oranjerood gekleurde roofvogel, de heerser van de Pandoraanse hemel. De voorspelling komt uit wanneer een pure ziel onder de stammen opstaat om voor de eerste keer op de rug van Toruk te vliegen en de Na’vi te redden van een vreselijk lot.

Tickets:

Op 17 april start de exclusieve ticketverkoop voor leden van de Cirque Club op www.cirquedusoleil.com/toruk .

De algemene ticketverkoop start op 20 april.