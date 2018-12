City Pass flopt in Antwerpen

De City Pass is een flop in Antwerpen. Een jaar na de invoering gebruikt bijna niemand zo'n abonnement.

Met de City Pass kan je voor 60 euro per maand onbeperkt de trein, de tram én de bus nemen in de stad. In Antwerpen zijn op een jaar tijd amper - 459 - van die vervoerspassen verkocht. En dat is dan nog een pak meer dan in Gent. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts moet de formule nog aan bekendheid winnen. Maar in de krant De Morgen zeggen de lokale schepenen voor Mobiliteit dat ze de pas te duur vinden in verhouding tot het aanbod. Het zou volgens hen beter zijn dat de City Pass in een grotere regio gebruikt kan worden.