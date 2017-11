City Pirates veilt collector's items

City Pirates is een van de snelst groeiende voetbalclubs in Antwerpen. De club die bekend staat voor zijn doorgedreven sociale aanpak, heeft meer dan 1000 leden verspreid over Merksem, Deurne, Luchtbal en Linkeroever.

Met een wachtlijst van maar liefst 400 Antwerpse jongeren, komt de voetbalclub handen en ruimte tekort om aan de nijpende vraag in deze wijken te voldoen. Op donderdag 9 november organiseert de club daarom tijdens een fundraise-event een grootse veiling van collector’s items. Een aantal bijzondere sport- en kunstitems worden per opbod verkocht. Gesigneerde truitjes van o.a. Moussa Dembele, Radja Nainggolan, Hernan Losada, Jelle Van Damme en de Antwerp Giants, maar ook een snowboard van wereldtopper Seppe Smits, bewerkt door Antwerps kunstenaar Ludo Modelo gaan die avond onder de hamer. De opbrengst van het fundraise-event en de veiling gaat integraal naar de sociale werking van City Pirates. Iedereen kan online deelnemen aan de veiling.

De veiling vindt plaats tijdens een exclusief fundraise-event voor een select gezelschap van een 80-tal ondernemers. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt, Grungblavers Guillaume Van der Stighelen en Jean Bosco Safari, acteur Johan Petit, journalist Ruben Van Gucht en de rappers van NoMoBS, SLM en Riverside nemen donderdag samen met clubvoorzitter Michel Pradolini het woord. Ze spreken over de uitdagingen van de superdiverse stad Antwerpen en hoe voetbalclub City Pirates hier dagelijks een antwoord op biedt.

Via het digitale platform van partner Modero is de veiling zowel voor de aanwezigen in de zaal als voor iedereen met een internetverbinding toegankelijk. Wie wil meebieden, kan zich op voorhand registreren via veiling@modero.be.

(bericht en foto : Marketing- en communicatiebureau Reputations)