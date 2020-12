City Pirates winnen Prijs van de Gelijkheid 2020

Curieus vzw reikt dit jaar de Prijs van de Gelijkheid uit aan City Pirates, een voetbalclub die verder gaat dan het sportieve. Zij vinden dat 'voetbal de motor, sociaal engagement de brandstof, diversiteit de kracht' is. De jury - samengesteld uit de winnaars van de voorbije edities - koos er unaniem voor om het engagement van City Pirates in het licht te zetten.



City Pirates is de terechte winnaar van de Prijs van de Gelijkheid 2020. De club waar Michel Pradolini ooit jeugdtrainer van werd, is zoveel meer dan een voetbalclub. De Piraten tellen ondertussen 1200 leden en sociaal engagement is er een even belangrijke pijler als het voetbal zelf. Niet winnen staat centraal, maar inzet en talentontwikkeling.

De Prijs van de Gelijkheid gaat jaarlijks naar mensen iets wezenlijks veranderen in hun buurt of in het publieke debat. Curieus wil deze mensen, die een felle strijd voeren voor meer solidariteit en gelijkheid, in de kijker zetten. Dat doen ze met het Festival van de Gelijkheid, dat dit jaar in het straatbeeld en online plaatsvindt. Maar ook met de Prijs van de Gelijkheid. Een prijs die veel meer is dan de bekroning van iemands verdiensten, maar vooral een aanvuring van aanstekelijk engagement. De voorbije jaren ging de prijs naar Reinhilde Decleir (2015), Ish Ait Hamou (2016), Mohamed El Bachiri (2017), Palestinian Circus School (2018) en Saskia Van Nieuwenhove (2019).