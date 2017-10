In de tweede Amateurliga B kreeg City Pirates Hoogstraten op bezoek. De Piraten zijn aan een wat wisselvallig seizoen bezig en staan daardoor in de grijze middenmoot. Hoogstraten is dringend op zoek naar punten, want het bengelt al het hele seizoen onderin het klassement. Al is voor beide ploegen hun plek in de stand niet helemaal representatief voor het voetbal dat ze kunnen brengen.