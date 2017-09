CityJet schrapt al zijn vluchten tussen Antwerpen en Londen

De Ierse luchtvaartmaatschappeij CityJet stopt op 27 oktober met vluchten tussen Antwerp Airport en London City. Dat bevestigt Marcel Buelens, CEO van de luchthavenuitbatingsmaatschappij.

De luchthaven zegt nu met twee operatoren te praten voor een naadloze doorstart. Al sinds 1993 wordt Antwerpen direct verbonden met Londen City, aanvankelijk door VLM, later door CityJet. Maar daar komt op 27 oktober nu een einde aan.

"Na het faillissement van VLM in juni vorig jaar heeft CityJet een ander vliegtuig moeten huren, dat veel duurder was dan het VLM-toestel. Samen met een terugval van het aantal passagiers zeggen ze nu dat het voor hen economisch niet meer haalbaar was", zo stelt Marcel Buelens, topman van de Belgische tak van de Franse uitbatingsgroep Egis. Hij wijst ook op de concurrentie van de Eurostar-treinverbinding. "Het is een historische route, die VLM ooit zeven of acht keer per dag vloog. Nu waren er zeventien rotaties per week, per jaar goed voor 35.000 tot 40.000 passagiers per jaar", vervolgt Buelens.

"We praten met twee maatschappijen om meteen op 29 oktober een doorstart te maken. Tegen 15 september hopen we een oplossing te hebben gevonden. We moeten zien dat we geen mensen kwijtraken doordat ze alternatieven opzoeken." Er wordt naar een maatschappij gezocht met een toestel met zo’n 40 tot 50 zitjes. In het doorgestarte VLM Airlines ziet Buelens een mogelijk alternatief, al heeft de maatschappeij nog geen luchtvaartvergunning. Passagiers die al een vlucht hadden geboekt, kunnen volgens Buelens tot 27 oktober gewoon meevliegen. Boekingen voor later zou CityJet terugbetalen.