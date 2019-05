Het beeld van een moslima dat in de campagne gebuikt werd door Sihame El Kaouakibi van Open Vld, zorgde vanochtend in ons Vlaams verkiezingsdebat voor een felle discussie tussen Bart De Wever en Bart Somers. Het beeld toont een leerkracht die met hoofddoek voor de klas staat. De Wever verwijt de Open Vld haar kar te keren wanneer het gaat over neutraliteit. Voor Somers is het standpunt van zijn partij duidelijk: de lokale besturen beslissen hier zélf over.