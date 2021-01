Claude Marinower in de clinch met Fiets de Stad over Plantin en Moretuslei

Schepen van Openbaar Domein en de Fietsblog Antwerpenize (Fiets de Stad) voeren een discussie op Twitter over de heraanleg van de Plantin en Moretuslei in Antwerpen

Volgens 'Fiets de Stad' had er bij heraanleg van de Plantin en Mortetuslei gekozen moeten worden voor één rijvak zoals de kleine ring in Hasselt. Volgens Claude Marinower zijn 2 rijvakken voor een hoofdbaan van de rand naar stad niet te veel. "Er bestaan ook andere weggebruikers die deel mogen uitmaken van ons openbaar domein. Fietspad is breed en van goede kwaliteit. Fietsersbond kan advies geven bij werken. Graag constructief overleg ipv twitterbagger." Aldus de schepen in zijn antwoord.

Twitterbaggeraar

Fiets de Stad reageert dan weer op de uitspraak van Marinower dat zij als 'Twitterbaggeraar worden bestempeld :

"Wij vinden het bekritiseren van 2 x 2 baanvakken autoverkeer in een stadscentrum geen twitterbagger. Het gaat niet langer over hoeveel auto's maar over hoeveel mensen je op een beperkte ruimte kan processen, en dan is de keuze voor autoverkeer een erg domme en ouderwetse keuze."

Ondertussen zijn er al verschillende reacties gekomen (voor en tegen) op de heraanleg van Plantin en Moretuslei en het laatste woord is hierover voorlopig nog niet gezegd.