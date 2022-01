In Aartselaar hebben ze een zeer zeldzame vogel ontdekt. Een humes bladkoning. Dat is een klein vogeltje dat normaal in Siberië leeft. Het is hier in België nog maar een paar keer gespot. En dat was dan nog enkel in West-Vlaanderen. In Aartselaar zit de vogel nu al goed 4 dagen in een klein sparrenbos. Vermoedelijk zal hij er nog wel even blijven. De humes bladkoning heeft er bijzonder veel bekijks. Als je hem kan vinden tenminste.