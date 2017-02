Clouseau op 7 en 8 februari 2018 in Roma

Clouseau viert in 2017 zijn 30-jarig bestaan. De band rond de gebroeders Wauters zal daarom dit najaar starten met een nieuwe concertreeks. Op 7 en 8 februari treedt Clouseau op in de Roma.

De première hiervan gaat door op 7 oktober in het Plopsa Theater in De Panne. Met het nummer ‘Brandweer’ stak Clouseau in 1987 voor de eerste keer de neus aan het venster. In datzelfde jaar openden ze ook het Leuvense muziekfestival Marktrock. Hun grote doorbraak volgde twee jaar later met hits als ‘Anne’ en ‘Daar gaat ze’. Doorheen al die jaren ontstond er een heuse ‘Clouseaumania’, waardoor ze talloze keren het Sportpaleis tot de nok wisten te vullen. De nieuwe concerttour ‘Clouseau 30’ wordt er niet eentje met veel toeters en bellen. Deze keer kiest de band voor een intieme, kleinere bezetting. "Heel wat klassiekers zullen de revue passeren, en tussen de nummers door delen we mooie anekdotes van ons 30-jarige bestaan", zo laten Koen en Kris Wauters weten in een mededeling. Alle data en ticketinfo zijn te vinden op www.clouseau30.be.