In het M HKA opent morgen een bijzondere tentoonstelling van Marcel Broodthaers. De kunstenaar die veel gevoel had voor humor en ironie is u wellicht bekend van de eieren, de mosselpot of de frieten. Broodthaers was één van de meest invloedrijke kunstenaars uit de 20ste eeuw, zijn relatie met onze stad staat centraal in een nieuwe expo, met nooit eerder vertoonde werken.