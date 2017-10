Club Brugge - Antwerp : "Zwaarste risicomatch van het seizoen"

De politie van Brugge zet de grote middelen in om de supporters van Antwerp te ontvangen. De Great Old speelt zondag in en tegen Club Brugge. Voor de politie daar, is dit de zwaarste risicomatch van het seizoen. Er zullen dan ook honderden agenten ingezet worden.



De Antwerp-aanhang is overigens verplicht om met de combiregeling te komen. Wie dat niet doet, maar toch naar het stadion komt, riskeert een bestuurlijke aanhouding, en zelfs een stadionverbod. Amper 850 Antwerp-supporters mogen het stadion in, en niet één méér, zegt de Brugse politie. Enkele Antwerp-supporters probeerden al om een ticket in het vak van Brugge te bemachtigen. Maar de politie zal er dus streng op toekijken dat dat niet gebeurt.

(foto : © Belga)