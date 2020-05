Club Brugge Kampioen, Antwerp eindigt als vierde

Vandaag heeft de algemene vergadering van de Pro League beslist dat de stand na speeldag 29 ook de eindstand is. Club Brugge is dus kampioen voor AA Gent en Sporting Charleroi. Antwerp eindigt dus als vierde. Waasland-Beveren degradeert, maar wie er van 1B naar 1A stijgt is nog niet duidelijk.

De Algemen vergadering van de Pro League heeft de knoop doorgehakt. De stand bij het stilleggen van de competitie ten gevolge van de coronacrisis, is ook de eindstand. The Great Old eindigt dus als vierde.

Wie de plaats van degradant Waasland-Beveren zal innemen is ver van duidelijk. Ofwel door de winnaar van de dubbele ontmoeting tussen OH Leuven en Beerschot (waarvan de Kielse club de heenwedstrijd won) of als de wedstrijd niet kan plaatsvinden, door Westerlo, de lijstaanvoerder van het klassement in 1B.

Volgend seizoen zal 1A opnieuw uit 16 ploegen bestaan. Er zullen ook opnieuw play-offs afgewerkt worden, zij het eenmalig in een verkorte versie. Volgend seizoen moet de Jupiler Pro League beginnen op 7 augustus, twee weken later dan gepland. 1A zal zoals de voorbije jaren bestaan uit 16 ploegen. Na 30 speeldagen volgen puntenhalvering en ingekorte play-offs. Er is nog steeds slechts één daler. Enkel de top vier strijdt voor de titel en Europese tickets, de nummers 5 tot en met 8 bikkelen ook nog om Europese deelname. Dat verkorte play-offsysteem blijft slechts een jaar overeind. Nadien keert men terug naar de bekende formule. Wat de komende seizoenen betreft, werd bovendien beslist om economische dalers niet langer te vervangen in 1A tot het aantal eersteklassers is herleid tot minimaal 14 clubs. Dat betekent ook dat sportieve degradanten zich niet langer voor de groene tafel kunnen redden door andermans licentiedossier aan te vallen.