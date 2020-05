CMB start werken voor Maritieme Campus Antwerpen

Op de voormalige industriële BP-site in het zuiden van Antwerpen zijn de bouwwerken gestart van de Maritieme Campus Antwerpen (MCA). Rederij CMB, de initiatiefnemer van het project, wil van het terrein het zenuwcentrum van innovatie in de brede maritieme havenindustrie maken.

CMB is via vastgoeddochterbedrijf Reslea sinds vorig jaar eigenaar van de voormalige site van oliebedrijf BP in Hoboken. De visie voor het terrein is een doe-campus van 30.000 m² op te zetten, met plaats voor de kernactiviteiten van de grotere maritieme spelers, co-working en co-creatie, labo's, ateliers, uitgebreide R&D-faciliteiten, onderwijsvoorzieningen en de nodige ondersteunende diensten. CMB wil er zo veel mogelijk maritieme spelers samenbrengen, zowel overheidspartijen als privé- onderwijs- en onderzoeksinstellingen. 'Op dit moment hebben we in ons land havens zoals Antwerpen en een maritieme sector van wereldniveau.

Concurrentie wordt groter

De wereld staat niet stil en de concurrentie wordt groter', zegt Alexander Saverys, CEO van CMB. 'Om op dat niveau te blijven meespelen, moeten we vandaag vooruit kijken. Ik geloof heel sterk in samenwerken waarbij technologie en innovatie de sleutelwoorden zijn. Het bundelen van de krachten met onze partners, in combinatie met kennisdeling, maakt dat we met R&D en innovatieve ideeën kunnen inspelen op de nieuwe evoluties in de sector. MCA zal ons helpen om de huidige positie te behouden, te versterken en verder uit te bouwen.' Het bouwteam achter MCA wil tegen het einde van dit jaar klaar zijn met de sloop en sanering van het terrein. De opening van de campus is voorzien in 2023.

(foto © Belga)