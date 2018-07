co-housingproject voor jongeren met een beperking

Maud is 22 jaar en woonde tot nu toe thuis. “Wij wilden altijd dat Maud zo goed mogelijk mee kon met andere mensen zonder beperking”, vertelt mama Kathleen. “Het wordt nu tijd dat ze de wereld verder kan verkennen.” Maud is het ermee eens: “Mijn broer Daan en mijn zus Stien gingen op kot. Dat wil ik ook. Ik wil geen overdosis mama en papa.”



Liesbeth is orthopedagoog en gaat met haar gezin samenwonen met de bewoners van Maud&Co. “Ik ben al tien jaar Mauds begeleidster”, zegt ze. “Maud geniet van het leven. Ze ging na het middelbaar fotografie studeren. Waarom zou zij in een instelling moeten wonen? In Maud&Co kunnen Maud en de andere bewoners zelfstandig wonen. Wij zorgen voor de begeleiding die ze daarbij nodig hebben.”



Samen eten

“In drie eengezinswoningen is plaats voor telkens drie jongvolwassenen”, legt Kathleen uit. “Naast de gemeenschappelijke ruimtes heeft elke bewoner een eigen kamer met sanitair. Elke dag eet iedereen samen met Liesbeth en haar gezin. We hebben ook een polyvalente ruimte die openstaat voor de buurt. We hopen dat alle woningen op het einde van het jaar klaar zijn. Er is nog plaats voor twee jongvolwassenen. We zoeken naar andere bewoners met wie het goed klikt. Hun financiële achtergrond speelt geen rol.”



Vrijwilligerswerk



“De jongeren wonen van maandag tot vrijdag in het Cockerillhof en gaan van hieruit werken”, zegt Liesbeth. “Ze doen vrijwilligerswerk en leveren zo een bijdrage aan de samenleving. Neem nu Maud, die heeft een druk programma.” Maud knikt: “Ik volgde een opleiding fotografie, maar ben nu afgestudeerd. Ik doe administratief werk in het UZA, in een kleuterschool en bij jeugddienst Kazou. In het UZA speel ik ook met de kindjes.” “Onze bewoners willen graag bijleren”, zegt Liesbeth. “Daarom zoeken we nog werkplekken in Hoboken. Wie een plek heeft, mag zeker iets laten weten. Ook voor hobby’s voorzien we de nodige tijd.” “Ja”, zegt Maud. “Ik hou van dansen.” Kathleen vult aan: “We willen de interesses en talenten van de jongvolwassenen alle kansen geven. Zo worden ze hier begeleid voor de was, de plas en het koken. Maar de bedoeling is wel dat ze meedoen en zelfstandiger worden.”



Altijd welkom



“Als u hier wil komen vergaderen, bent u altijd welkom”, zegt Maud. Dat beamen Liesbeth en Kathleen: “We hebben al een heleboel ideeën voor onze polyvalente ruimte. We kunnen met onze jongeren voor eenvoudige catering zorgen: een quiche, een stoofpotje, een kom soep. U kan hier ook workshops of een verjaardagsfeestje organiseren. We willen veel contact met de buurt. Door de fantastische ligging kunnen onze bewoners zelfstandig leven. De winkels of de tramhalte zijn vlakbij. Jonge mensen leven graag in de stad en dat geldt ook voor onze bewoners.” Of Maud ernaar uitkijkt om te verhuizen? “Ik vind het best spannend”, zegt ze. “Ik kan mijn moeder niet goed loslaten.” “Maar elke vrijdag ga je naar huis en kijk je met mama samen naar ‘The Voice’”, stelt Liesbeth haar gerust.

(bericht en foto : Stad Antwerpen - district Hoboken